براعم رأس الخيمة تؤازر المنتخب

المصدر: رأس الخيمة- البيان الرياضي

شارك 25 لاعباً من براعم وأشبال نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للكرة في تشجيع ومؤازرة المنتخب الوطني في مباراته، أول من أمس، أمام أستراليا، في استاد هزاع بن زايد في العين، في خطوة حثيثة لدعم لاعبي المنتخب، ولتشجيع لاعبي النادي للسير نحو خطاهم.

وأكد د. عبدالرحيم الشاهين رئيس نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، أن مشاركة لاعبي النادي في تشجيع المنتخب الوطني في مبارياته، أحد أهم الأحداث الرياضية التي درج النادي للمشاركة فيها لتعزيز الانتماء، ولمؤازرة المنتخب الوطني الذي أبلى بلاء حسناً، أول من أمس، في مباراته أمام أستراليا، مشيراً إلى أن متابعة لاعبي النادي للمباريات كأس آسيا لكرة القدم تشجع لديهم الحس والتنافس الرياضي الكروي، وتنمي مهاراتهم عند متابعتهم المباشرة من أرض الملعب للمباراة. وأثنى الشاهين على تعاون اتحاد الإمارات لكرة القدم في تسهيل حضور اللاعبين ومتابعتهم للمباراة.