الحالة الصحية لعبد الرحمن محمد مطمئنة

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

أكد أطباء مستشفى راشد أن الحالة الصحية لنجم الكرة الإماراتية السابق عبد الرحمن محمد الذي تعرض لحالة إغماء خلال تحليله للمباراة التي جمعت بين منتخبي الإمارات وأستراليا مساء أول من أمس بملعب «هزاع بن زايد»، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بمسابقة كأس آسيا، والتي انتهت بفوز الإمارات بهدف دون مقابل مطمئنة ومستقرة، بعد إجراء كافة التحاليل التي أجريت له عقب نقله بواسطة إسعاف دبي إلى المستشفى.

وقال الدكتور فهد باصليب المدير التنفيذي لمستشفى راشد استشاري أمراض القلب بأن حالة النجم عبد الرحمن مستقرة، ولم تكن كما روجت بعض وسائل الإعلام حول تعرضه لجلطة قلبية، لافتاً إلى أن جميع التحاليل وصور الأشعة وتخطيط القلب والدماغ التي أجريت للنجم عبد الرحمن بينت أن حالته الصحية سليمة تماماً ولم تكن سوى نوبة إغماء نتيجة الفرحة أو الإجهاد، حيث لم يتمالك نفسه من الفرح بعد الفوز التاريخي للمنتخب الذي وضعه في المربع الذهبي لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019».

وقال الدكتور فهد إن عبد الرحمن سيرقد في المستشفى لأيام قليلة أخرى لإجراء المزيد من التحاليل والفحوصات، وسيغادر بعدها للتعليق وتحليل المباريات المتبقية من كأس آسيا بإذن الله.

وطمأن المدير التنفيذي لمستشفى راشد الجميع على صحة وسلامة النجم عبدالرحمن محمد، مؤكداً أن ما تعرض له لم يكن سوى حالة إغماء وهبوط مفاجئ في ضغط الدم أثناء بث البرنامج بسبب فرحته الكبرى بالفوز التاريخي لمنتخب الإمارات، وهي من الأعراض الشائعة للفرحة العارمة أو الحزن الشديد، أو أحياناً في حالات الإجهاد وعدم استقرار ساعات النوم أو تناول جرعات عالية من المشروبات التي تحتوي على مواد منبهة.

وكان عبد الرحمن محمد نجم نادي النصر السابق والمحلل الرياضي الحالي قد سقط مغشياً عليه خلال تواجده في الأستوديو التحليلي لمباراة الإمارات وأستراليا، الأمر الذي أثار قلق الأنصار والمتابعين.