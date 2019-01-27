إسماعيل مطر: الجمهور منحنا طاقة خارقة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أثنى إسماعيل مطر قائد منتخبنا الوطني، على الوقفة القوية من قبل الجماهير خلف «الأبيض» في مباراة أول من أمس أمام أستراليا، مؤكداً أن وجودهم منح اللاعبين طاقة إيجابية وحفزهم على القتال في الملعب وساعدهم بشكل كبير على تحقيق الفوز. وأضاف: كنا على ثقة بأننا عندما نحتاج إلى جمهورنا سنجده بجانبنا في المباريات، ولم يخذلنا هذا الجمهور الوفي المحب لمنتخبه بحضوره ودعمه، رغم أنه كان عاتباً علينا بسبب الأداء وعدم ظهورنا بالمستوى الذي يرضيه.

مباريات صعبة

وأكد مطر أن كل مباراة يخوضها المنتخب تعتبر أصعب من السابقة، لأن المنافسة تتقدم خطوة إلى الأمام وبالتالي يزداد طموح المنتخبات. وأضاف: مستوانا تحسن كثيراً لأنه لا يوجد مجال للتراخي أو التقاعس في مباريات خروج المهزوم التي لا يمكن التعويض بعدها، فهي مواجهات تتطلب تركيزاً كبيراً من اللاعبين دائماً، لذلك كل زملائي اجتهدوا في دور الـ 16 وثمن النهائي، وقدموا مباريات جيدة بوقفة الجماهير القوية خلفهم.

خطوات مهمة

وقال قائد منتخبنا الوطني إن مباراة نصف النهائي تتطلب مواصلة الأداء القوي، والتركيز والعمل على تحقيق الفوز بشكل جماعي. وقال: قطعنا خطوات مهمة وتبقت لنا خطوة واحدة للنهائي، ونأمل أن نواصل مهمتنا بنجاح وأن نحافظ على فرحة الجماهير. وقلل إسماعيل مطر من جلوسه على مقاعد الاحتياط، ذاكراً أنه لعب للمنتخب الوطني منذ أن كان عمره 19 عاماً، مشيراً إلى أنه ظل يلبي النداء خلال الـ14 عاماً الماضية وهدفه دائماً انتصارات المنتخب. وأضاف: المهم عندي أن يفوز المنتخب وليس مشاركتي في التشكيلة الأساسية أو مشاركة غيري من زملائي، لأننا ننظر إلى مصلحة الوطن أولاً وأخيراً.

أداء بطولي

وأثنى إسماعيل مطر على الأداء البطولي لزميله فارس جمعة وإصراره على مواصلة اللعب رغم الإصابة ، ذاكرا أن ما قام به جمعة دليل على حبه للوطنه واضاف : فارس جمعة تعرض للإصابة في الدقائق الأخيرة ولم يكن هنالك فرصة للتبديل بعد إستنفزاز الفرص الثلاث لذلك تمسك باللعب وغادر أرضية الملعب بعد ضغط اللاعبين حرصا على سلامته لكن ما قام به عكس الروح التي تسيطر على جميع اللاعبين من رغبة صادقة في تحقيق الإنتصارات والدفاع بكل قوة عن الشعار. واشاد قائد منتخبنا الوطني بالهدف الذي أحرزه على مبخوت في شباك أستراليا، مؤكدا أن مبخوت لاعب صاحب إمكانات عالية وأن قراءته الصحيحة لخطأ المدافع جعلته ينجح في إحراز الهدف بطريقة اللاعبين الكبار لان مبخوت، وحسب قوله، كبير بالفعل بأدائه ومستواه المتميز،.