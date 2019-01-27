هنا الإمارات

المصدر: إعداد - خالد المهيري

تعد قلعة الفجيرة من أهم وأكبر قلاع الإمارة، وتتميز بأنها بنيت على ربوة عالية في منطقة الفجيرة القديمة، ويرتفع بناؤها إلى نحو 20م عن سطح البحر حيث تشرف بهذا الارتفاع على البحر وكل المدينة وتبعد نحو 2 كم عن ساحل البحر.

وتروي قلعة الفجيرة التي تقع في الجزء الشمالي الغربي من قرية الفجيرة القديمة، الكثير من الحكايات حول تاريخ المنطقة بصورة عامة، فهي شاهدة على مراحل التحولات الجغرافية العسكرية التي خاضتها المنطقة خلال القرون الفائتة، ويمثل شكلها المعماري إحدى الوثائق الراسخة التي يمكنها أن تبين أنماط العمارة، وموادها قديماً، إلى جانب أن المراحل التي توظفت فيها القلعة في خدمة المنطقة تعد وثيقة سيرة أهل الفجيرة وحكامها وأعدائها.

ويختلف تصميم القلعة تماماً عن التصميمات الهندسية المعتادة في بقية قلاع الدولة فهي تتكون من ثلاثة أبراج دائرية وبرج رابع مربع، وبناء طويل ذي مقطع يشبه البرج وهذه المباني ترتبط بجدار بين الأبراج مكونة قاعة مركزية في الوسط، وقد نشأ هذا التصميم غير المنتظم كواحد له خصوصيات عديدة من الشكل غير المنتظم للصخور التي بنيت عليها القلعة. بنيت القلعة من المواد المحلية اشتملت على (الحجر، الحصى والطين والتبن ومادة الصاروج (الجص)).

وقد أجريت دراسة كيميائية تحليلية بواسطة كربون 14 المشع والذي أثبت أن القلعة بنيت في الفترة من 1500-1550م وأعيد بناؤها في الفترة 1650-1700م كان أول ترميم لها عام 1925 م ثم في منتصف الستينيات لانهيار البرج الشمالي والمربعة وفي 1998-2000 قامت إدارة التراث والآثار بترميم شامل للقلعة وأبراجها واستخدمت في الترميم ذات المواد التي بنيت منها القلعة.