بدايات خجولة

مع مرور الأيام.. تمضي الأحداث وتبقى منها الذكريات، ومن يتفحص تاريخ المنتخب الأسترالي يجد أنه بعد أن استقر على المشاركات في القارة الصفراء شارك في 4 بطولات بدأت عام 2007، حيث كانت بداياته خجولة، إذ تعادل في أولها مع سلطنة عُمان 1-1، وخسر من العراق 1-3، فيما فاز على تايلاند برباعية نظيفة، قبل أن يخسر من اليابان بركلات الجزاء الترجيحية 3-4 عقب التعادل في ربع النهائي 1-1، بعدها طور الكانغارو مستواه، وازدادت خبرته بالكرة الآسيوية، فوصل إلى نهائي نسخة 2011، لكنه خسر أمام اليابان بهدف نظيف مكتفياً بلقب الوصيف، وما لبث حتى استأثر باللقب في 2015 عندما استضاف البطولة على أرضه، وحقق نتائج مبهرة اختتمها بالفوز على كوريا الجنوبية 2-1.

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