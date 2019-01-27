الاتحاد الآسيوي يهنئ المتأهلين إلى المربع الذهبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وجّه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التهنئة إلى المنتخبات الأربعة التي تأهلت إلى قبل نهائي كأس آسيا 2019 في الإمارات، وهي منتخبات الإمارات المضيف، واليابان، وقطر وإيران، والتي نجحت في بلوغ الدور قبل النهائي، بعد ختام مباريات الدور ربع النهائي، أول من أمس.

وأشار الاتحاد الآسيوي، إلى أن منافسات البطولة، عبّرت حتى الآن عن أعلى مستويات الروح الرياضية، وعكست شعار البطولة (جمع قارة آسيا)، ودعا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كافة أفراد أسرة كرة القدم الآسيوية، من فرق وجماهير وإعلام، لمواصلة العمل على الارتقاء بروح اللعبة في الملعب، من خلال الاحترام والتسامح والوحدة.