"الأبيض"يخوض ملحمة العزيمة والعطاء للوطن في كأس آسيا

المصدر: وام

قدم لاعبو منتخب الإمارات في مباراتهم أمس أمام نظيرهم الأسترالي التي أقيمت في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا ..ملحمة جديدة عنوانها الإرادة والعزيمة والعطاء للوطن والقيادة فاستحقوا حصد ثمار جهدهم وتحقيق التأهل المستحق إلى الدور نصف النهائي للبطولة الأكبر في تاريخ آسيا.

وعلى مدار دقائق المباراة فرض منتخب الإمارات أسلوبه على نظيره الأسترالي وتمكن لاعبوه من قطع السبل أمام حامل لقب البطولة من أجل بناء الهجمات بفضل الأداء الرجولي في الملعب ورغبتهم الكبيرة في التأهل التي ظهرت منذ الدقيقة الأولى للمباراة.

وقدم جميع لاعبي المنتخب مستوى أكثر من رائع وظهر عليهم التركيز الشديد طوال أحداث المباراة وساهمت الحشود الجماهيرية الكبيرة التي حضرت للمباراة في تحفيزهم بشكل كبير لاسيما في الدقائق الأخيرة للمباراة التي شهدت هجوم كبير من لاعبي منتخب أستراليا واجهه كافة لاعبي منتخب الإمارات بكل قوة وإرادة إلى أن اطلق حكم المباراة صافرته معلناً عن تأهل مستحق للأبيض إلى الدور نصف النهائي للبطولة.

ولم يكن غريباً أن تصدر الإشادة بالروح القتالية للاعبي منتخبنا أمس من المنافس حيث تقدم جراهام أرنولد المدير الفني للمنتخب الأسترالي بالتهنئة للمنتخب الإماراتي على الفوز وقتاله القوي في الملعب.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب المباراة أن الروح العالية للاعبي منتخب الإمارات ظهرت بشكل كبير خلال المباراة معرباً في الوقت ذاته عن فخره بلاعبي منتخب استراليا وما قدموه في البطولة ولكن النهاية لم تكن سعيدة لهم.

وأضاف أن المنتخب الأسترالي يضم الأن مجموعة من اللاعبين الشباب الذي سيشكلون مستقبل كرة القدم الاسترالية.

من جانبه تقدم ألبرتو زاكيروني المدير الفني للمنتخب الوطني بالتهنئة للاعبين على الفوز والمستوى الكبير الذي قدموه خلال المباراة أمس أمام استراليا في الدور ربع النهائي للبطولة.

وأكد أن منتخب الإمارات استحق الفوز على منتخب استراليا حامل اللقب والفريق المنظم للغاية وأحد أقوى المنتخبات في قارة آسيا.

وأشار إلى أن لاعبي منتخب الإمارات كانوا على درجة عالية من التركيز ولم يمنحوا المنتخب الأسترالي الحرية في بناء الهجمات وتمكنون من منع مصادر الخطورة به.

وقال زاكيروني إن منتخب الإمارات ظهر أمس بهوية البطل متوجهاً بالشكر إلى اللاعبين على ما قدموه من أداء بطولي في المباراة وللجماهير العظيمة الذي ساندت المنتخب بكل قوة.

وعن مباراة الدور نصف النهائي قال إننا نركز على فريقنا ونقوم بدارسة المنتخب الخصم بشكل جيد.

يشار إلى أن منتخب الإمارات تمكن منذ انطلاق مشواره في البطولة من تصدر مجموعته الأولى برصيد 5 نقاط عقب فوزه على الهند وتعادله مع البحرين وتايلاند فيما تمكن من تخطي منتخب قرغيزستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة دور الـ / 16/ للبطولة قبل أن يفوز بجدارة على استراليا في الدور ربع النهائي ويتأهل للمربع الذهبي.

ويعد تأهل منتخب الإمارات إلى الدور نصف النهائي للبطولة هو الثاني على التوالي حيث تأهل للدور ذاته في البطولة التي أقيمت عام 2015 في استراليا وخسر أمام البلد المضيف واليوم تمكن من الثأر وتحقيق الفوز على حامل اللقب الذي يتفائل الجميع أن يكون هو بداية الطريق لحصده للقب البطولة الأغلى في قارة آسيا.