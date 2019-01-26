الحالة الصحية لنجم الكرة الاماراتية عبد الرحمن محمد مطمئنة

المصدر: دبي _ عماد عبد الحميد

أكد أطباء مستشفى راشد أن الحالة الصحية لنجم الكرة الإماراتية السابق عبد الرحمن محمد الذي تعرض لحالة من الإغماء خلال تحليله للمباراة التي جمعت بين منتخبي الإمارات وأستراليا مساء أمس بملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بمسابقة كأس اسيا، والتي انتهت بفوز الإمارات بهدف دون مقابل مطمئنة ومستقرة بعد كافة التحاليل التي أجريت له عقب نقله بواسطة إسعاف دبي إلى المستشفى .

وقال الدكتور فهد باصليب المدير التنفيذي لمستشفى راشد استشاري أمراض القلب إن حالة النجم عبد الرحمن مستقرة، ولم تكن كما روجت بعض وسائل الإعلام من تعرضه لجلطة قلبية لافتاً إلى إن جميع التحاليل وصور الأشعة وتخطيط القلب والدماغ التي أجريت للنجم عبد الرحمن بينت أن حالته الصحية سليمة تماماً ولم تكن سوى نوبة إغماء، حيث لم يتمالك نفسه من الفرح بعد الفوز التاريخي للمنتخب الذي وضعه الآن في المربع الذهبي .

وقال الدكتور فهد إن عبد الرحمن سيرقد في المستشفى لأيام قليلة لإجراء المزيد من التحاليل والفحوصات وسيغادر بعدها المستشفى للتعليق على المباراة القادمة بإذن الله .

وطمأن المدير التنفيذي لمستشفى راشد الجميع على صحة وسلامة النجم عبدالرحمن محمد مؤكداً أن ما تعرض له لم يكن سوى حالة إغماء وهبوط مفاجئ في الضغط أثناء بث البرنامج بسبب فرحته الشديدة بالفوز التاريخي لمنتخب الإمارات.

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