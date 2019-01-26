«هتاف» تضع أصحاب الهمم في قلب الحدث

المصدر: العين - البيان الرياضي

استقبلت مجموعة العين عدداً من أصحاب الهمم الذين حرصوا على حضور مباراة الأبيض الإماراتي والمنتخب الأسترالي التي جرت مساء أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد، ضمن الدور ربع النهائي لمسابقة أمم آسيا الإمارات 2019، وقدمت مجموعة العين خدمة إيصال التعليق الصوتي للمباريات عبر مبادرة «هتاف» لتسهيل مهمة متابعة المباراة عبر السمع على نحو يجعلهم يعيشون مجريات المباراة مثل غيرهم من الجمهور، ووجدت المبادرة ارتياحاً بالغاً وسط أصحاب الهمم الذي عايشوا أحداث المباراة وتفاعلوا معها لحظة بلحظة.