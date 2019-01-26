طلاب سعوديون: الأبيض منتخبنا الثاني

المصدر: العين - البيان الرياضي

بعد خروج الأخضر السعودي من نهائيات أمم آسيا، يعتقد طلاب سعوديون مقيمون بالإمارات، ويدرسون بجامعة الشارقة، أن الأبيض الإماراتي هو منتخبهم الثاني الذي يعولون عليه في تشريف كرة القدم الخليجية والعربية في البطولة الآسيوية.

واتفق كل من عبد العزيز صالح، وفيصل بن خالد السهلي، وصالح عبد السلام، على الحضور مبكراً إلى العين للوقوف خلف الأبيض الإماراتي، وعبّر ثلاثتهم عن تفاؤلهم وثقتهم الكبيرة في قدرة المنتخب على تقديم عمل متميز أمام عمالقة كرة القدم الآسيوية بما يليق بسمعة كرة القدم الإماراتية والخليجية والعربية.