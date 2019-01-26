هزاع بن زايد: قادرون على الوصول إلى أبعد نقطة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

هنّأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي منتخبنا الوطني لكرة القدم بعد تأهله للدور نصف النهائي لكأس أمم آسيا «الإمارات 2019» بعد فوزه على المنتخب الأسترالي.

وقال سموه في حسابه على «تويتر»: «فرسان الأبيض يواصلون صنع الفارق ويحققون فوزاً جديداً رائعاً.. مبارك للمنتخب بفرسانه وإدارييه وكل الشكر للجمهور الإماراتي والعربي الذي كان حاضراً للدعم والمساندة».

وأضاف سموه: «بهذه الروح الإيجابية والتنافسية العالية، قادرون على الوصول إلى أبعد نقطة».

وحضر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أمس مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الأسترالي التي أسفرت عن فوز المنتخب وتأهله إلى الدور نصف النهائي للبطولة. كما حضر المباراة إلى جانب سموه الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وآرثر ميلتون سبايرو سفير أستراليا وعدد من المسؤولين. يشار إلى أن منتخب الامارات بهذا الإنجاز يكون قد تأهل للمرة الثانية على التوالي إلى الدور نصف النهائي للبطولة. وحقق منتخبنا فوزاً مستحقاً على المنتخب الأسترالي بهدف دون رد أحرزه الهداف التاريخي للعرب علي مبخوت.

وبلغت الإمارات نصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخها بعد الأولى على أرضها في 1996 عندما خسرت في النهائي أمام السعودية بركلات الترجيح، والثانية عندما حصلت على المركز الثالث في النسخة الأخيرة التي أقيمت بأستراليا في 2015.

توجيهات

ومن ناحيته قال سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، من خلال الحساب الرسمي للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نهنئ القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بفوز منتخبنا الوطني وتأهله لنصف نهائي كأس آسيا 2019. لقد أثبت رجال الأبيض أنهم نجوم فوق العادة بعزيمتهم وإرادتهم الشجاعة من أجل إعلاء راية الوطن، وهو الهدف الأسمى.. نتمنى لهم التوفيق والنجاح في مشوارهم القادم».

وبتوجيهات سموه أعلن مجلس أبوظبي الرياضي شراء جميع التذاكر المتبقية لمباراة منتخبنا المقبلة في نصف النهائي ليهديها لجمهور«الأبيض» الوفي. وسيكون توزيع التذاكر بمقر المجلس بدءاً من العاشرة من صباح الغد حتى العاشرة من مساء اليوم نفسه.

مباركة

كما قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان،على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» مباركاً للمنتخب على إنجاز التأهل : «ألف مبروك لمنتخب الإمارات تأهلهم لدور ربع النهائي في كأس آسيا «الإمارات 2019»، قدموا أداءً بطولياً يستحقون كل الشكر والتقدير».

ومن جانبه قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»: «بالإرادة والإصرار والروح القتالية شباب الوطن يرفعون راية الإمارات خفاقة في سماء آسيا».

تهاني

ورفع محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجموعة أبوظبي لبطولة أمم آسيا لكرة القدم، أصدق التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة فوز منتخبنا الوطني على منتخب أستراليا حامل اللقب، والتي تمثل فرحة وطن، حيث كان رجال زايد على قدر التحدي وهم يواجهون فريقاً كبيراً بحجم المنتخب الأسترالي بنجومه الكبيرة، وقال بن ثعلوب: «نفخر جميعاً بهذا الإنجاز، فاستحقت الجماهير الوفية التهنئة على ما تحقق بعد أن آزروا رجال الأبيض الذين أظهروا روح التحدي وقاتلوا بجسارة وهم يدافعون عن شعار الوطن بحماس ومسؤولية، استثماراً للرعاية الكريمة والدعم اللامحدود الذي يجده قطاع الشباب والرياضة من قيادتنا الرشيدة».

وأضاف بن ثعلوب: «لا شك أن الفوز يمثل الكثير في مسيرة كرة الإمارات بعد أن ساهم الجميع في صنع تلك الفرحة بإشراف المدرب الإيطالي زاكيروني والطاقم المساعد والإداري وجميع من ساهم في بلوغ تلك المرحلة، والتهنئة مكررة للجماهير الوفية التي كانت وراء انتصارات الأبيض الإماراتي في مشواره الكروي الذي لم ينتهِ».