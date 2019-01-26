هنا الإمارات

المصدر: إعداد - خالد المهيري

يُعد جبل جيس بإمارة رأس الخيمة أعلى جبل في الدولة ويملك جميع المميزات التي تجعل منه وجهة جبلية مثالية بتضاريسه المميزة وهوائه النقي، وهو ما يتيح للزوار مزاراً يجسد الهدوء والجمال والمتعة.

من أبرز مزايا قمة جبل جيس ما يشهده في بعض الأعوام من تساقط البرد وتشكل الصقيع وهطول الثلوج أحياناً في مشاهد آسرة، وذاع بفضلها صيت الجبل أكثر وأكثر بعد تساقطها على القمة الجبلية، في واحدة من الحالات النادرة في منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية برمتها، لتشكل ترويجاً سياحياً وطبيعياً للجبل، ولقمته تحديداً، الأمر الذي يبلغ ذروته في فصل الشتاء، خلال الأيام التي تشهد أعلى معدلات انخفاض درجات الحرارة والرطوبة، حيث تهبط كميات متفاوتة من الثلوج في بعض الأعوام، فيما يقتصر الأمر في أعوام أخرى على البرد، أو على طبقات الصقيع في ظل درجات التجمد.

كما يقع على الجبل المسار الانزلاقي الأطول في العالم لتقدم الإمارة أفضل أنشطة الجذب السياحي ليس فقط في الدولة وإنما في العالم، إذ يخوض محبو المغامرات والإثارة تجربة السفر بسرعة 120 إلى 150 كيلومتراً في الساعة على ارتفاع 1680 متراً من مستوى سطح البحر على قمة جبل جيس، و تستغرق رحلة المسار الانزلاقي الأطول في العالم ما يقارب دقيقتين.

وتم الكشف عن «حلبة التزلج» في متنزه منصة المشاهدة في جبل جيس المطلة على السلسلة الجبلية الخلابة حيث سيكون على مرتادي وجهة المغامرات الجديدة ارتداء لباس صوفي سميك لاختبار الطقس الشتوي الرائع، لأنه على هذا العلو الشاهق تنخفض الحرارة بالمتوسط 10 درجات عن أي منطقة أخرى في الدولة.