العراق واللقب الوحيد

مع مرور الأيام.. تمضي الأحداث وتبقى منها الذكريات.. ويعد منتخب العراق أحد الفرق العربية التي توجت باللقب الآسيوي مرة واحدة، وكان في نسخة 2007 التي أقيمت في في أندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام.. حيث استهل البطولة بالتعادل 1-1 مع تايلاند في بانكوك.

وبعد ذلك فاز على أستراليا 3-1 ثم تعادل 0-0 مع سلطنة عُمان، وفي الدور ربع النهائي فاز على فيتنام 2-0، وأكمل سلسلة الفوز في الدور نصف النهائي أمام كوريا الجنوبية بركلات الترجيح 4-3، بعد أن انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل من دون أهداف، وبعد ذلك تأهل إلى النهائي ليواجه المملكة العربية السعودية، وسجل يونس محمود هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72 وبه منح العراق الفوز بكأس آسيا 2007.