74 % ضعف الاحتراف وراء الوداع العربي

المصدر: دبي ـ علي شدهان

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يرى 74% من القراء في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة «البيان» عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها في «تويتر» و«فيسبوك»، أن ضعف مخرجات الاحتراف في العالم العربي وراء خروج 9 منتخبات من أصل 11 منتخباً عربياً شارك في كأس الأمم الآسيوية «الإمارات 2019» ، فيما يرى 26% خلاف ذلك.

وطرحت «البيان» على متابعيها ، سؤالاً محدداً مفاده «هل ضعف الاحتراف وراء خروج 9 منتخبات عربية من كأس آسيا؟»، فجاءت الردود في الموقع الإلكتروني بنسبة 79% يعتقدون أن ضعف الاحتراف هو السبب ، في مقابل 21% يرون عكس ذلك، فيما أجاب 70% عبر «تويتر» بنعم، و30 بلا، بينما أجاب 73% بنعم، و27% من المستطلعين عبر «فيسبوك» بلا.