«السوشيال ميديا» سلاح نجوم «الساموراي»

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

معنويات عالية وعبارات تشعل الحماس والهمم بالإضافة إلى صور حركية للقطات فوتوغرافية أو فيديوهات لتدريبات ومباريات رسمية حرص لاعبو المنتخب الياباني على بثها عبر حساباتهم الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، بعد الفوز الصعب الذي أحرزه منتخب «الساموراي» على المنتخب الفيتنامي أول من أمس والتأهل للدور نصف النهائي لملاقاة منتخب إيران الذي تأهل هو الآخر على حساب نظيره الصيني في قمة نارية تنتظر المنتخبين يوم الإثنين المقبل في الأدوار الإقصائية لكأس أمم آسيا.

ونشر الدولي الياباني جينكي هاراغوتشي نجم منتخب «الساموراي» صورته على حسابه الرسمي على «تويتر» وهو يصفق في الملعب مرتدياً قميص منتخب بلاده عقب فوز فريقه على منتخب فيتنام وكأنه يهنئ الجمهور بالفوز، حيث علق على الصورة قائلاً:«اثنان آخران، تأكد من الفوز، شكراً لدعمكم» في إشارة إلى أن مهمة منتخب «الساموراي» نحو اللقب تنتظرها مواجهتان فحسب لبلوغ النهائي والتتويج باللقب الآسيوي، كما وجه شكره وتحيته للجماهير اليابانية التي حرصت على الحضور إلى استاد آل مكتوم بنادي النصر لدعم المنتخب.

أما مدافع المنتخب الياباني تومواكي ماكين فقد اختار رفع معنويات الجمهور بصورة مختلفة حيث نشر على حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «انستغرام» صورته وهو يجري بعض التدريبات مؤخراً، الأولى وهو يسدد كرة قوية في أرضية الملعب، والثانية وهو يجري بعض تمارين الإحماء، ونالت صور المدافع الياباني الصلب إعجاب متابعيه الذين تمنوا التوفيق لمنتخب «الساموراي» في المواجهة القوية المرتقبة أمام نظيره الإيراني.

وتفاعلاً مع أجواء شحذ الهمم وأجواء الحماس التي يعيشها نجوم المنتخب الياباني على «السوشيال ميديا» قام حارس «الساموراي» دانيال شميدت بنشر صورة جماعية لمنتخب بلاده على أرضية الملعب قبل أداء إحدى الحصص التدريبية حيث كان المدرب هاجيمي مورياسو يقوم بإصدار تعليماته للاعبين قبل خوض التحضيرات وكان واضحاً فيها تركيز جميع اللاعبين، وعلق الحارس دانيال شميدت على الصورة معبراً عن رغبة فريقه في إكمال المشوار بنجاح في كأس آسيا، وهي نفس الأمنيات التي تمناها متابعو اللاعب على حسابه على «انستغرام» حيث تفاعلوا بقوة مع الصورة.