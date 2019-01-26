شفيع يحصد ثمن التألق الآسيوي

المصدر: الرياض - د ب أ

حصد الحارس الأردني عامر شفيع ثمن تألقه في بطولة أمم آسيا «الإمارات 2019» حيث أعلن نادي الفيحاء السعودي أمس تعاقده مع الحارس الأردني لمدة ستة أشهر تبدأ من فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ومن المنتظر أن يصل الحارس إلى السعودية خلال اليومين المقبلين لإنهاء إجراءات التوقيع الرسمي. ويعد شفيع 36 عاماً أحد أبرز حراس المرمى في القارة الآسيوية، ومثل منتخب بلاده في العديد من المشاركات الدولية، آخرها نهائيات بطولة آسيا 2019 المقامة في الإمارات. ومثل شفيع عدة أندية أردنية أبرزها نادي الفيصلي واليرموك والوحدات وشباب الأردن.