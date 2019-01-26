تاشيما: نريد اللقب ولا يهم الأداء

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تمنى رئيس اتحاد اليابان لكرة القدم كوزو تاشيما مواصلة زحف منتخب بلاده نحو اللقب ولو بأداء ضعيف، مؤكداً أنه في مثل هذه البطولات الأولوية للنتيجة وليس لطريقة اللعب.

وقبل الحديث عن تأهل الساموراي إلى المربع الذهبي حرص تاشيما على توجيه التحية والتهنئة لمنتخب فيتنام، وقال تاشيما في تصريحات صحفية: «أهنئ المنتخب الفيتنامي على كفاحه وأدائه البطولي، لقد أظهر مستوى متطوراً في البطولة، وهو مؤشر على انضمام منتخب قوي إلى قارتنا. وحجز منتخب اليابان مكانه ضمن المربع الذهبي للبطولة عقب فوزه على نظيره الفيتنامي بهدف دون رد على استاد آل مكتوم بدبي أول من أمس».

وأضاف: «منتخب فيتنام قدم مباراة كبيرة، وأنا فخور بوصوله إلى هذه المرحلة، وهو بالتأكيد مكسب لكرة القدم الآسيوية، ومؤشر على تطورها».

واعترف رئيس الاتحاد الياباني بالصعوبة الكبيرة التي واجهها منتخبه لحجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي وقال: «توقعنا صعوبة المباراة؛ لأن فيتنام يضم لاعبين صغاراً، وهو من أفضل منتخبات القارة تطوراً، لقد تعرضنا لموقف صعب خلال المباراة وشعرنا بالتعب».

وأكد تاشيما عدم ظهور المنتخب الياباني بأداء قوي في البطولة رغم أنه يضم عدداً كبيراً من اللاعبين المحترفين في أوروبا وقال: «لم نظهر بأداء قوي، هذه حقيقة، حتى المباراة الماضية لم نقدم فيها المطلوب، ولكن تغلبنا على السعودية، في مثل هذه المواقف نحتاج إلى الفوز ليس الأداء».