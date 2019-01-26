صحف فيتنام: منتخب «التنين الذهبي».. محاربون عظماء

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

وصفت الصحف الفيتنامية، الصادرة أمس، لاعبي منتخب كرة القدم الفيتنامي «التنين الذهبي» بالمحاربين العظماء، رغم خروجهم من الدور ربع النهائي لكأس أمم آسيا على يد المنتخب الياباني بهدف دون رد من ركلة جزاء، حيث واجه الأخير خصماً شرساً تفوق عليه بصعوبة في نهاية المطاف.

وقالت صحيفة «بينه دينه» الفيتنامية في تقرير مطول عنوان: «المحاربون الفيتناميون العظماء»: «إن المنتخب الفيتنامي لكرة القدم تحت قيادة المدرب بارك هانغ سيو لم يتمكّن من مواصلة كتابة التاريخ في كأس أمم آسيا بتجاوز عقبة نظيره الياباني في دور ربع النهائي، إلا أنه نجح في كسب رضا الجمهور الفيتنامي الذي أعجبه أداء «التنين الذهبي» في المباراة بالرغم من علم الجميع بإن المنتخب الياباني يتفوق على نظيره الفيتنامي.

مستقبل

وأضافت الصحيفة: «إن تقنية الفيديو «الڤار» التي يتم تطبيقها للمرة الأولى في كأس أمم آسيا حرمت المنتخب الياباني من هدف في الشوط الأول، لكنها عادت واحتسبت له هدفاً من ركلة جزاء في الشوط الثاني، وهو هدف المنتخب الياباني الوحيد، الذي أكد أن المنتخب الياباني وصل بصعوبة لنصف نهائي البطولة».

واختتم الصحيفة التقرير بالقول: «إن أداء المنتخب الفيتنامي نال الكثير من الإطراء والإعجاب، ونأمل بأن يستمر المنتخب في التقدم للوصول إلى آفاق جديدة في المستقبل». بينما أشارت صحيفة دان تري تحت عنوان: «فوكس سبورت.. المنتخب الفيتنامي يمكن أن يصل بعيداً في المستقبل»، إلى أن «التنين الذهبي» قادر على بلوغ أبعد مدى في المستقبل في ظل هذا الجيل الذهبي من اللاعبين، حيث حل المنتخب الفيتنامي ضمن أفضل 8 منتخبات في البطولة، ويتطلع المدرب بارك هانف سيو إلى أن يواجه اليابان، بالرغم من أنه كان من المنتخبات التي لم تكن محل تقدير فإنه استطاع أن يكون من أفضل 8 في البطولة، حيث تجاوزه الياباني بصعوبة، مشيرة إلى أن الجيل الذهبي الفيتنامي حقق تقدماً كبيراً.