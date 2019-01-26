إمارات التسامح

ودع منتخبا اليابان وفيتنام غرفة الملابس في استاد آل مكتوم بشكل حضاري للغاية، عقب انتهاء مباراتهما في دور الـ16 والتي انتهت بفوز الساموراي وتأهله إلى دور الأربعة، ويقول مصطفى محمد هاشم مساعد مدير الفعالية استاد آل مكتوم إننا فوجئنا بقيام المنتخبين بتنظيف غرفتي الملابس وجمع القمامة في أكياس ووضعها في سلة المهملات، وترتيب المكان بشكل منظم وكأنه لم يستخدم، ولم ينس المنتخبان كتابة كلمة شكر قبل مغادرة استاد آل مكتوم، إلى اللجنة المنظمة والعاملين في الاستاد، في لفتة حضارية تنم عما تتعلمه مثل تلك الشعوب في كيفية احترام الآخرين، سواء داخل بلادهم أو خارجها.

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