المصدر: العين - البيان الرياضي

نسمة عصام من مصر، وسوسانا من المكسيك، ومريم من العراق، ثلاث بنات جمعهن حب الإمارات، ورغبتهن في مساندة الأبيض في مباراته أمس أمام المنتخب الأسترالي، حيث حرصن على الحضور قبل أكثر من ساعتين إلى استاد هزاع بن زايد، وهن يحملن علم الإمارات وعلى وجهن ابتسامة تفاؤل وثقة وأمنيات.

وأوضحت نسمة عصام أنهن صديقات منذ فترة طويلة بالإمارات لم يشعرن بالغربة أبداً في دار زايد بعد أن وجدن الاستقرار والأمن والاحترام والكرم. وأضافت أن تشجيع المنتخب الإماراتي أقل ما يمكن أن يقمن به لرد ولو جزءاً يسيراً من أفضال الإمارات، وأعربن الصديقات الثلاث عن تمنياتهن بالنصر للأبيض الإماراتي والتأهل إلى نصف النهائي ومن بعده النهائي والتتويج باللقب.