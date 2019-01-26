الساموراي.. انطلاقة قوية بلا بصمة حقيقية

المصدر: أبوظبي- د ب أ

رغم تذبذب مستوى المنتخب الياباني في بطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم بالإمارات، تمكن الفريق من التأهل إلى المربع الذهبي للبطولة بعدما حقق الفوز في جميع المباريات الخمس التي خاضها في البطولة حتى الآن.

ولم يترك المنتخب الياباني (محاربو الساموراي) بقيادة مديره الفني الوطني هاجيمي مورياسو بصمة حقيقية في البطولة الحالية حتى الآن، لكنه حقــق النتائــج التي بلغ من خلالها المربع الذهبي.

وقد يكون أحد الأسباب وراء هذا التذبذب في المستوى التوقعات الكبيرة التي رافقت الفريق إلى البطولة، نظراً لكونه صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب الآسيوي، برصيد أربعة ألقاب، وكذلك وجود العديد من النجوم في صفوف الفريق.

وأصبح الفريق مطالباً بالظهور بشكل مغاير، حيث يلتقي نظيره الإيراني بعد غدٍ في العين بأولى مباراتي المربع الذهبي للبطولة الحالية.

وحقق المنتخب الياباني انتصارين بنتيجة 1 /‏‏ صفر عبر ركلات الجزاء وفي المباراة الأخرى التي انتهت بنفس النتيجة، كان الأداء دفاعيا بشكل كبير وهي مباراة المنتخب الياباني أمام نظيره السعودي.

ولذلك، يبدو المنتخب الياباني في الظل مقارنة بما يقدمه المنتخب الإيراني الذي يلتقيه في المربع الذهبي للبطولة.

وتضم صفوف المنتخب الياباني سبعة لاعبين، أعمارهم 25 عاماً أو أقل كما يحترف عدد من نجوم الفريق في إنجلترا وألمانيا وتركيا وفرنسا والبرتغال.

وتولى مورياسو تدريب الفريق عقب انتهاء مشاركته في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا والتي شهدت نهاية المسيرة الدولية للاعب المخضرم الشهير كيسوكي هوندا، حيث أعلن اعتزاله اللعب دولياً، فيما ابتعد النجمان الكبيران شنجي أوكازاكي وشنجي كاغاوا عن صفوف الفريق.

ويستعيد المنتخب الياباني جهود لاعبه يويا أوساكو، نجم فيردر بريمن الألماني العائد من الإيقاف، فيما ينتظر أن يعتمد مورياسو في خط الوسط على موهبة الشابين تاكومي مينامينو وريتسو دوان، علماً بأن مجموع مبارياتهما الدولية يبلغ 20 مباراة دولية فقط.

الهجوم الياباني قد يستمد الروح والحماس من زملائهم في الدفاع، والذين حافظوا على نظافة شباك الفريق في ثلاث من المباريات الخمس التي خاضها الفريق، كما اهتزت شباك الفريق ثلاث مرات فقط في البطولة حتى الآن.