مايا يوشيدا: الفوز أهم من الأداء

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

فجّر نجم وقائد منتخب اليابان مايا يوشيدا مفاجأة من العيار الثقيل، رداً على الانتقادات التي وجهت إلى منتخب بلاده في مواجهة أول من أمس أمام منتخب فيتنام الشاب، بأن الأدوار الإقصائية لا تمهل، والمهم فيها هو كيفية تحقيق الفوز بغض النظر عن الأداء، وتساءل بذكاء هل سيفيد بلادي الأداء الرائع ومهما كان جماله إذا خسرنا وربح الفريق الآخر بأداء غير جميل، ويعد يوشيدا من مواليد هيروشيما في اليابان، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي ناغويا غرامبوس في عام 2007، وهو يلعب حاليا مع نادي ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد بدأ باللعب مع منتخب اليابان لكرة القدم في عام 2010.

ثلاثة خيارات

ويتابع يوشيدا تبريراته الذكية حول أداء الأزرق الياباني في نهائيات أمم آسيا «الإمارات 2019»: كنا في مراحل المجموعات نعمل على المزج بين الأداء الجميل والكرة الرائعة، لنطرب الجمهور والمتابعين لنا بقدر الإمكان، لأننا كنا نلعب ثلاث مباريات وليست فرصة واحدة لا يمكن تعويضها فضلاً، عن كون مرحلة المجموعات بها ثلاثة خيارات لأجل الترقي إلى مرحلة الستة عشر، وهي أن تتصدر المجموعة، وثانياً أن تحل في المركز الثاني، والخيار الثالث أن تكون ضمن افضل أربعة ثوالث في المجموعات الست، بعكس دور الإقصاء الذي تعني فيه الخسارة المغادرة نهائياً.

الأداء الأفضل

ورفض يوشيدا الاتهام بأن المنتخب الياباني كان يلعب بلا مبالاة واضعاً الفوز فقط نصب عينيه، وأضاف: قطعاً نحن كنا نبحث عن الفوز بجانب الأداء الجميل، فهذا هو الأساس والقاعدة المعمول بها في كرة القدم، لكن الظروف في بعض الأحيان تجبرك ألا تلعب بالرتم والإيقاع الذي تريده، كأن تتبدل استراتيجية اللعب والأسلوب وأن يكون الهدف هو الوصول إلى المرمى بأقصر الطرق، ومن ثم حماية هذا الهدف وعدم السماح للطرف الآخر في المباراة من الوصول إلى مرماك، وهذه كلها مبررات قد تؤثر سلباً على الأداء، لكن نحن لا نسعى إلا لنطرب جمهورنا لأن إسعاد جمهور الأزرق غايتنا، بجانب الترقي لدور الأربعة الكبار في قارة آسيا فهو شيء يسعد الشعب الياباني بالوصول إلى مرحلة الأربعة الكبار.

خطوة بخطوة

وحول مباراتهم المقبلة في مرحلة الأربعة الكبار نصف النهائي يقول يوشيدا: أؤكد لك بعد وصولنا إلى مرحلة الأدوار الإقصائية، أصبح لزاماً علينا التعامل مع كل مباراة باعتبارها نهائي بطولة، والنتيجة فيها مهمة للغاية والتعامل خطوة بخطوة وعدم التفكير في الخطوة التالية قبل الانتهاء من الخطوة الحالية، وهو أمر يحتم علينا التفكير في الطرف الآخر في نصف النهائي، وعدم الانشغال بالنهائي ولقب البطولة، فهو أمر سابق لأوانه، لأنك إذا لم تحقق الفوز في نصف النهائي فلن تصل إلى النهائي.

لغز «الڤار»

وعن استخدام تقنية الڤار لأول مرة في نهائيات أمم آسيا، ونيل مباراتهم أول من أمس أمام فيتنام شرف أول مباراة تقام بصحبة تقنية الفيديو «الڤار»، ونيلهم هدف الفوز الغالي عبر الرجوع لهذه التقنية يقول يوشيدا: تقنية الفيديو إيجابية جداً، ليس لأننا سجلنا هدفنا الوحيد بعد الرجوع إليها، بل لأنها تقنية عبارة عن لغز لا يملك حل شفرتها وكيفية ترجمتها إلا طاقم الڤار وحكم المباراة بعد الرجوع إليها، وهي تقنية عادلة يمكن أن تكون معك أو ضدك، وهو ما حدث معنا عملياً في مواجهة أول من امس أمام فيتنام، حيث ألغت لنا هدفاً ثم احتسبت لنا ركلة جزاء لم تكن مرئية بصورة واضحة لحكم المباراة، فتم الرجوع للڤار وكانت هذه المرة معنا، لذلك يجب ألا تزعل منها لأنها يوم معك ويوماً عليك .

منتخب شاب

وأشاد يوشيدا بأداء المنتخب الفيتنامي الشاب وتابع: حقاً استحق المنتخب الفيتنامي الإشادة والاحترام، فهو لم يكن سهلاً على مدار الشوطين، وقدم مباراة رائعة، وسبق أن أكد مدربنا هاجيمي مورياسو أن منتخب فيتنام لن يكون سهلاً، وسيتعامل معه باحترام، وهو ما حدث في مواجهة أول من أمس، حيث تم التعامل معه باحترام بوصفه منتخباً وصل إلى ربع النهائي، وهو قادر على المضي قدماً نحو نصف النهائي، لذا التعامل باحترام وعدم الاستسهال كانا بوابة الفوز الذي تحقق، وقادنا إلى نصف النهائي، وهذا يؤكد بأن هذه النسخة قوية جدا وكل منتخب فيها كبير والطموحات والتطلعات نحو المباراة النهائية، ولقب البطولة حق مشروع للجميع وليست حكراً لمن توجوا بها في سنوات سابقة فقط.

مسيرة

الاسم: مايا يوشيدا

المنتخب: اليابان

النادي: ساوثهامتون - إنجلترا

الوزن: 78 كغم

الطول: 189 سم

المركز: دفاع يلعب بالقدم اليمنى

العمر: 30 سنة

تاريخ الميلاد: 24 - 8 - 1988