فيتنام تقـدم الجيل الجديد

المصدر: دبي- البيان الرياضي

ظهر الجيل الجديد للكرة الفيتنامية بأفضل صورة في نهائيات كاس أمم آسيا بوصوله إلى ربع النهائي وخروجه مرفوع الرأس أمام اليابان بهدف دون رد أول من أمس.

ولم يكن ظهور فيتنام بهذا الشكل في البطولة صدفة بل ثمرة عمل كبير لتطوير كرة القدم من خلال تطبيق نظام الاحتراف وإنشاء أكاديمية وطنية بإدارة فنية كورية وبريطانية. وبدأ الجيل الجديد للكرة الفيتنامية يظهـر على الساحة الآسيوية منذ بطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية (تحت 23 عاما) في يناير 2018، والتي حصل فيها على المركز الثاني بعدما خسر بصعوبة من أوزباكستان في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي (2-1).

كما قدم هذا الجيل الطموح المستقبلي للكرة الفيتنامية في دورة الألعاب الآسيوية بجاكرتا عندما تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة متقدما على اليابان وحصوله على المركز الرابع بعدما خسر بركلات الترجيح من منتخبنا الوطني 4-3 قبل أن يؤكد توهجه في بطولة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان» التي توج بلقبها في ديسمبر الماضي.

ويعدّ منتخب فيتنام أصغر منتخبات القارة حاليا بمعدل أعمار يساوي 21,8 عاما، حيث يضم 16 لاعبا لا تتجاوز أعمارهم 23 عاما، أصغرهم هانوا (19 عاما)، بينما أكبر لاعب نغوين ترونغ هوانغ (29 عاما).