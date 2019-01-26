ياسين بن طلعت: غياب الكوادر المؤهلة أكبر عائق

المصدر: دبي ـ عز الدين جادالله

أكد ياسين بن طلعت حارس مرمى منتخب الجزائر في مونديال إسبانيا 1982، ومدرب حراس مرمى الوصل المخضرم، أن غياب الكوادر التدريبية الموهوبة وصاحبة الخبرة تقف عائقاً أمام تطور الأكاديميات في قارة آسيا، مشيراً إلى أن بعض الدول يتولى مسؤوليات التدريب في المراحل السنية فيها، أناس ليسوا من ذوي الخبرة ولا يمتلكون المؤهلات لإفراز لاعبين يشكلون رافداً مهماً لمنتخباتنا الوطنية وللأندية.

وقال: هناك بعض منتخبات القارة التي قطعت خطوة كبيرة في هذا المجال ومنها المنتخب الياباني، حيث شاهدت بنفسي مدى التطور الذي وصلت إليه أكاديميات الكرة هناك ومدى الاهتمام بها والوعي بدورها في تغذية المنتخبات الوطنية.