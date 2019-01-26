ماجد سالم: المهارة وحدها أصبحت لا تكفي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد ماجد سالم مساعد مدرب منتخبنا الوطني للشباب، وصاحب الخبرات الطويلة في العمل مع فرق المراحل السنية بأكاديمية نادي الوحدة لكرة القدم، أن المشكلة الأساسية والتي تصنع الفارق بين أكاديميات الكرة في شرق آسيا عن دول الغرب في الجانب الإداري.

وقال: «من السهل القول إن لدي أكاديمية كرة القدم ولكن السؤال المهم كيف أدير هذه الأكاديمية، وأعد جيلاً بعقلية محترفة، أكاديمية الكرة تحتاج إلى صبر وعين فنية صائبة في اختيار المواهب، فنحن لدينا مواهب كروية ولكن المشكلة في إعدادها منذ البداية، فالمهارة لم تعد هي كل شيء في كرة القدم».