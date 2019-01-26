عبد الرحمن الحداد: الغرب تفوق بالأكاديميات

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

أكد عبد الرحمن الحداد نجم منتخبنا الوطني السابق ومدرب المراحل السنية في اتحاد كرة القدم، على غياب الأكاديميات المتخصصة في كرة القدم والتي تكون مخرجاتها مفيدة للمنتخبات الوطنية سواء في الدولة أو منطقة الخليج أو غرب آسيا بكاملها، بعكس ما يوجد في شرق القارة، حيث نجد على سبيل المثال في اليابان أن الاعتماد الأساسي يكون على الأكاديميات في مد المنتخبات الوطنية بلاعبين مميزين، وأضاف: نجد المنتخب الحالي لليابان المشارك في كأس آسيا ووصل إلى نصف النهائي معظم اللاعبين فيه خريجو أكاديميات متخصصة ومن ثم الاحتراف خارج اليابان وفي سن صغيرة.