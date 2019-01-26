نزار محروس: شرق آسيا تقطف الثمار

المصدر: دبي - علي الظاهري

أكد نزار محروس مدرب منتخب سوريا الأسبق، أن أكاديميات الكرة في شرق آسيا بدأت قطف ثمارها في بعض دول مثل فيتنام وقيرغيزستان، فيما تراجع نمو الصين رغم الأموال الطائلة التي تنفق على الكرة الصينية، مشيراً إلى أن الصين تعاني من مشكلة في بناء وتكوين اللاعب، مما أسفر عنه غياب المواهب في المنتخب الصيني منذ فترة طويلة.

وأوضح محروس، إن فيتنام بدأت عملية التخطيط والإعداد منذ سنوات عبر تأسيس الأكاديميات والبحث عن المواهب، لتترجم المشاركة الحالية في نهائيات كأس أمم آسيا «الإمارات 2019» نهج فيتنام الكروي الناجح، مما يؤكد أن «التنين الذهبي» سيكون له شأن أعلى في السنوات المقبلة على الخارطة الآسيوية.