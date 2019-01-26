تعديلات على استاد راشد بعد نهاية مهمته الآسيوية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تسلمت إدارة نادي شباب الأهلي استاد راشد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس، بعد نهاية مشاركة الملعب في استضافة مباريات كأس آسيا 2019 الحالية في الإمارات، إذ استضاف الملعب 5 مباريات في البطولة، ومنها 4 مباريات في دور المجموعات، ومباراة في دور الـ16.

وكانت المباريات التي أقيمت على استاد راشد قد بدأت بلقاء السعودية وكوريا الشمالية التي انتهت بفوز المنتخب السعودي الشقيق بأربعة أهداف دون رد، وجاءت المباراة الثانية للمنتخب الفلسطيني أمام المنتخب الأسترالي وانتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف دون رد، ثم أقيمت ثالث المباريات بديربي وسط آسيا بين تركمانستان وأوزبكستان وانتهت بفوز الأخير برباعية نظيفة، وأخيراً بين كوريا الجنوبية والبحرين في دور الـ16، وخرج المنتخب البحريني بعد خسارته بهدفين مقابل هدف في مباراة امتدت لوقت إضافي.

صيانة

من المقرر أن تتولى بلدية دبي إعادة صيانة استاد راشد ليكون جاهزاً لاستضافة مباريات شباب الأهلي في المباريات المحلية، وهو يتطلب الكثير من العمل وفق ما تم إنجازه من تحضيرات مسبقة ليتواكب والمعايير الآسيوية للمشاركة في استضافة البطولة القارية.

وتتضمن أعمال الصيانة إزالة المدرجات المؤقتة خلف المرميين، والتي تمت إقامتها لزيادة سعة مدرجات استاد راشد من 10000 إلى 12000 مشجع، وتعديل منصة الإعلاميين، وتقليص المساحة بما يتناسب مع حجم التغطية الإعلامية المحلية لمسابقات الكرة الإماراتية.

تعديل

وستتم إعادة تعديل المنطقة المختلطة، وتقليص مساحتها، بما يعيد المساحة المخصصة سابقاً للمركز الصحفي في استاد راشد نفسه، وإعادة صالة «الجيم» إلى داخل الاستاد، مع تقليص مساحة كبار الشخصيات.

كما ستتم إزالة خيمة المركز الصحفي الكبيرة، والمقامة في الملعب الفرعي الأول، الذي يستخدمه الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي في تدريباته، إلى جانب إزالة الجدار الكبير الحاجب في مدرجات الدرجة الثانية.

استفادة

الجدير بالذكر أن شباب الأهلي استفاد من تعديلات مهمة على استاد راشد، ومنها تطوير أرضية الملعب، ومقاعد البدلاء، وتغيير مقاعد المقصورة الرئيسية والإعلاميين وكبار الشخصيات، وتطوير إضاءة الملعب، بما يتناسب والمعايير العالمية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».

من المقرر أن يخوض شباب الأهلي أولى مبارياته على ملعبه باستاد راشد يوم 15 فبراير المقبل، عندما يستضيف عجمان ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري الخليج العربي، وهو موعد تحوم حوله الشكوك، مع حجم الأعمال الكبير المطلوب تنفيذه في إعادة صيانة الملعب، ويتوقع أن يطلب شباب الأهلي نقل مباراته مع عجمان إلى أحد ملعبيه في استاد مكتوم بفرع النادي في الممزر أو في استاد العوير.