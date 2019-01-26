ليبي.. رحلة فشل في قيادة التنين

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

بخسارة الصين من إيران 0-3 مساء أول من أمس على أرضية استاد محمد بن زايد، وتوديعها بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، كتب المدرب الإيطالي المخضرم مارتشيلو ليبي آخر فصوله مع الكرة الصينية، في رحلته الفاشلة مع العملاق الآسيوي، بعدما أعلن عقب المباراة انتهاء مهمته مع منتخب الصين بنهاية عقده الذي وصل إلى مرحلة الختام في النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الآسيوية.

وبنظرة على مشوار ليبي المدرب العالمي الذي يبلغ من العمر 70 عاماً مع «التنين الصيني» يبدو أن الثعلب العجوز كان يضع آمالاً أكبر ونهاية أفضل لمشواره مع المنتخب الصيني، ولكنه فعل كل ما بوسعه وساهم بعض الشيء في تطوير منتخب الصين بوصوله إلى الدور ربع النهائي في كأس آسيا إلا أنه اصطدم في النهاية بقوة المنتخب الإيراني.

نسبوربما نسبة نجاح ليبي مع منتخب الصين قد لا تبدو كبيرة بالنظر إلى النتائج التي حققها خلال مشواره، ولكنها في الوقت نفسه تعد جيدة للغاية مقارنة بإمكانيات «التنين» على مستوى الكرة الآسيوية ووجود منتخبات عملاقة في البطولة القارية.

وتولى مارتشيلو ليبي الفائز مع منتخب بلاده إيطاليا بكأس العالم عام 2006 مهمة تدريب منتخب الصين في أكتوبر من عام 2016، وقاد «التنين» بحسب الإحصائيات في 30 مباراة على مدار أكثر من عامين، نجح خلالها في تحقيق الفوز مع الصين في 10 مباريات فقط، وتعادل في 9، بينما خسر 11 مباراة، وبلغت نسبة الفوز خلال مشواره مع المنتخب 33% وهي نسبة أقل مقارنة بما حققه مع فريق غوانزهو الصيني الذي تولى تدريبه من 2012 وحتى 2014 بنسبة نجاح وصلت إلى 65% وحقق مع الفريق الصيني إنجازات عدة أبرزها الفوز بدوري أبطال آسيا عام 2013، والدوري الصيني 3 مرات أعوام 2012 و2013 و2014.

ليبي ودع لاعبي المنتخب الصيني وسط مشاعر مختلطة، خاصة وأنه كان يمثل قيمة كبيرة للاعبين والجماهير الصينية والتي أطلقت هاشتاغ على تويتر تحت عنوان «نشعر بالأسف لليبي» كون الجماهير تعلم تماماً أنه فعل الكثير للكرة الصينية ولم يكن بالإمكان أفضل مما كان.

وركزت وسائل الإعلام العالمية على رحيل مارتشيلو ليبي عن منتخب الصين بعد نهاية عقده ونهاية مشوار «التنين» في كأس آسيا، خاصة وأن المدرب يتمتع بسمعة عالمية كونه واحداً من أنجح المدربين في تاريخ الكرة، لا سيما فوزه باللقب الأغلى والأهم في كرة القدم وهو كأس العالم 2006 مع إيطاليا، بالإضافة إلى إنجازاته مع يوفنتوس الإيطالي بحصوله على لقب دوري أبطال أوروبا عام 1996، والسوبر الأوروبي في نفس العام، والدوري الإيطالي مع السيدة العجوز 5 مرات أعوام 95 و97 و98 و2002 و2003، والسوبر الإيطالي 4 مرات أعوام 95 و97 و2002 و2003.