سون: تسببنا في خيبة أمل لجمهورنا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أبدى هيونغ مين سون لاعب كوريا الجنوبية، عن حزنه وشعوره بخيبة الأمل، بعد خروج «محاربي التايغوك» من الدور ربع النهائي لكأس آسيا الحالية لكرة القدم في الإمارات، وتسببهم بحزن جماهيرهم، والذين كانوا يمنون النفس بالفوز باللقب القاري، بعد غياب 59 سنة، إذ سبق أن فازت كوريا بكأس آسيا مرتين عامي 1956 و1960.

قال هيونغ مين سون: «نجحنا في السيطرة على اللعب في المباراة منذ الدقيقة الأولى، ولكننا لم نكن موفقين في إنهاء الهجمات، ولم تكن هناك دقة في التسجيل، ونحن نشعر بخيبة أمل كبيرة، وعلينا قلب الصفحة، والتفكير بالمستقبل، وأشكر الجماهير الكورية على مساندتنا في البطولة الآسيوية». وأضاف: «آسف لما تسببنا فيه من حزن، ومنذ 4 سنوات كان لديهم مثل الأمل نفسه بإمكانية تحقيق اللقب، للأسف هذه كرة القدم تمنح السعادة أحياناً، وخيبة الأمل أحياناً كثيرة، وعلينا الآن رفع رؤوسنا، ومواصلة المسيرة».

الجدير بالذكر، أن هيونغ مين سون مهاجم توتنهام هوتسبير، لم يبدأ المشوار مع كوريا الجنوبية في كأس آسيا 2019، ولحق بـ«محاربي التايغوك»، بعد خوضهم مباراتين في دور المجموعات، بسبب اتفاق سابق مع توتنهام، وشارك في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثالثة أمام المنتخب الصيني، وحققت كوريا الفوز بهدفين نظيفين، لتنتزع صدارة المجموعة.