بينتو: غياب الفاعلية وراء الخسارة

المصدر: أبوظبي –البيان الرياضي

أرجع البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، الخسارة إلى غياب الفاعلية الهجومية والبطيء في التمرير، مؤكداً أن لاعبي كوريا الجنوبية نجحوا في خلق بعض الفرص، ولكنها لم تكن كافية للتسجيل نتيجة عدم الدقة في إنهاء الهجمات بالشكل المطلوب.

وقال المدرب البرتغالي بعد توديع كوريا الجنوبية البطولة بالخروج من الدور ربع النهائي أمس: «المباراة جاءت متكافئة إلى حد بعيد، وبالرغم من أفضليتنا على مستوى الاستحواذ والسيطرة إلا أننا للأسف لم نتمكن من خلق فرص كثيرة على مرمى المنافس، بينما سجل المنافس من عدد أقل بكثير من الفرص».

وأضاف: «واجهنا منتخباً لعب بخمسة مدافعين وكنا الأفضل أغلب فترات المباراة، إلا أننا لم نستغل الفرص، أهدرنا فرصة التقدم بعد أن رد القائم تسديدة من هوانغ جو أوي، أعتقد أنه كان بالإمكان أن نحقق أداء أفضل».

ورفض بينتو إلقاء اللوم على تراجع لياقة لاعبي منتخب كوريا الجنوبية، وأوضح: «بالعكس اللاعبون لم يعانوا من ضعف اللياقة، ولكن عانينا من البطء في التمرير». وعلق بينتو على احتجاج لاعبي كوريا الجنوبية على حكم المباراة بعد اللقاء قائلاً: «لا أعتقد أن قرارات الحكم أثرت في النتيجة واحتجاج اللاعبين بسبب تعنت الحكم المساعد الذي أعاق اللعب كثيراً».