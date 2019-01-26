غراهام: اصطدمنا بطموحات منتخب قوي

المصدر: العين - البيان الرياضي

هنأ غراهام أرنولد، المدير الفني للمنتخب الأسترالي، منتخب الإمارات وجماهيره والقائمين عليه بالفوز والتأهل إلى نصف نهائي مسابقة كأس الأمم الآسيوية، وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة التي جرت بين المنتخبين أمس على استاد هزاع: «لقد استحق منتخب الإمارات الفوز بعد أن قدم عملاً متميزاً في ملعب المباراة ونجح في فرض شخصيته، وبالنسبة لنا فأنا فخور باللاعبين الشباب في المنتخب الأسترالي، لقد كانت رحلتنا إلى الشرق الأوسط رائعة، وقضينا في دولة الإمارات العربية أجمل اللحظات والأوقات، وجميع أعضاء الفريق استمتعوا بالأجواء والتنظيم المتميز للمسابقة القارية».

منتخب قوي

وأضاف المدرب الأسترالي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «حاولنا أن نقوم بالعمل الذي يجعلنا نتجاوز المنتخب الإماراتي للوصول إلى المرحلة التالية من المسابقة، لكن الأمور لم تمض على النحو الذي أردناه فقد اصطدمنا بطموحات منتخب قوي، وقبل المباراة كنا نعرف أن الأمور لن تكون سهلة؛ لأننا أمام منتخب قوي لديه جمهور متميز أضفى مشاهد رائعة على أجواء المباراة بالحضور الكثيف وشجع لاعبيه بحرارة منذ البداية وحتى النهاية، وأقول إنه ليس من السهل أن تأتى إلى الشرق الأوسط لتفوز، ولكن عموماً أكرر شكري للاعبي المنتخب الأسترالي الذين كانوا أبطالاً بحق في أرضية ملعب المباراة، لقد فعلوا الكثير ولكن هذه هي حال كرة القدم فقد تمضي وقتاً طويلاً تبذل خلاله جهوداً مقدرة في التحضير ولكن في النهاية تخسر».

وقال: «كانت تجربة رائعة بالنسبة لنا، ستفيد اللاعبين كثيراً في مشوارهم المقبل، لعبنا بطريقة هجومية وأسلوب كان حديثاً نوعاً ما على اللاعبين لكنهم لم يقصروا في أداء واجبهم وقدموا عملاً متميزاً في البطولة، والآن انتهت مشاركتنا وسنعود إلى الوطن لنستعد للألعاب الأولمبية، وعندما نسافر إلى اليابان سيكون لدينا نحو 26 لاعباً جاهزاً ومستعداً لخوض غمار المنافسات، وعلينا أن نعالج نقاط الضعف والسلبيات بفريقنا، لقد افتقدنا في المباراة لجهود اللاعب تومي، لكن بقية اللاعبين قدموا أنفسهم على أفضل نسق، وأنا فخور بهم، وأتمنى استمرارهم مع المنتخب خلال المرحلة المقبلة».