خالد عيسى: وضعنا الوطن في حدقات العيون

المصدر: العين - البيان الرياضي

قدم خالد عيسى، حارس منتخبنا الوطني، التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة التأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا «الإمارات 2019»، مهنئاً أيضاً جماهير الإمارات وكل من وقف خلف المنتخب في مبارياته السابقة، وقال عيسى إن مباراة أستراليا لم تكن سهلة وإن الفوز فيها جاء بعد مجهود كبير من قبل زملائه اللاعبين الذين وضعوا الوطن في حدقات العيون، وقال: «هذه المباراة حققنا خلالها العديد من المكاسب، أولها عودة جمهورنا إلى المدرجات دون أن نخذله، كنا سنحزن كثيراً لو لم ننجح في الفوز لأن ذلك كان سيعني حزن الجمهور الغفير الذي وقف بجانبنا، ونحن الآن سعداء بسعادته وبإعلاء اسم الوطن في البطولة الآسيوية».

وأكد خالد عيسى أن تفكيرهم كان منصباً على الفوز فقط بعيداً عن لغة الثأر، على خلفية النتائج السابقة أمام المنتخب الأسترالي، وأضاف: «لعبنا من أجل الفوز ونجحنا في ذلك بكل عزيمة وإصرار وقادرون بإذن الله على المواصلة بذات المستوى وتخطى الدور المقبل وصولاً إلى مباراة النهائي».