الأبيض يحلّق عالياً في سماء آسيا

المصدر: العين - أحمد عيسى

تأهّل منتخبنا الوطني إلى نصف نهائي بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» بعد نجاحه في عبور عقبة حامل اللقب المنتخب الأسترالي بهدف الصياد علي مبخوت في الدقيقة 67، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب استاد هزاع بن زايد مساء أمس، والذي نال فيه «الأبيض» الأفضلية في الأداء والنتيجة، ليواجه بذلك المنتخب القطري في صراع الوصول إلى النهائي.

وتميزت المواجهة بالأداء القتالي منذ البداية مع تفوق منتخبنا في السيطرة على الكرة وقيادة الهجمات عن طريق إسماعيل الحمادي، الذي شكل إزعاجاً للدفاع الأسترالي. وكاد الحمادي يبادر بالتسجيل لكن الحارس أبعد تسديدته بصعوبة.

هجمة سريعة

وجاء الرد من الكنغارو بهجمة سريعة مماثلة تصدى لها المتألق خالد عيسى بمهارة، وكانت أخطر كرات الشوط الأول عن طريق علي مبخوت الذي لعب كرة رأسية قوية، مستفيداً من عكسية إسماعيل مطر، لكنها مرّت أعلى العارض بقليل، أما الأسترالي فإنه حاول عدة مرات اقتحام المنطقة الخطرة لكن إخوان فارس جمعة نجحوا في الزود عن المرمى.

وبدأت المواجهة في الشوط الثاني بطريقة متوازنة، مع أفضلية نسبية للأسترالي، ومع تقدم دقائق اللعب بدأ «الأبيض» في العودة إلى مجريات اللقاء وتحقيق التفوق من جديد على منافسه. وعند الدقيقة 67 تمكن منتخبنا من فك شفرة المرمى الأسترالي بإحراز الهدف الأول عن طريق الصياد علي مبخوت الذي استغل بذكاء تمريرة المدافع بهيان ليقطع وصولها إلى الحارس ويراوغه واضعاً الكرة بثقة في الشباك، ليرتفع مستوى اللقاء من الطرفين مع إصرار أستراليا على تعديل النتيجة لكن دون جدوى، أمام فدائية خط الدفاع والأداء الجماعي القوي، اليحتفل الجمهور مع اللاعبين في أمسية لن تنسى.

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بلغ عدد الحضور الجماهيري للمباراة 25053 بزيادة أكثر من 7 آلاف مشجع عن مباراته السابقة التي استضافها ملعب هزاع بن زايد أيضاً أمام تايلاند في الجولة الثالثة، وشهدت المواجهة تشجيعاً مدوياً من الجمهور.

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رفع علي مبخوت رصيد أهدافه في نهائيات الأمم الآسيوية إلى 9 أهداف بعد نجاحه في هز شباك المنتخب الأسترالي أمس، والذي يعتبر رابع أهدافه في البطولة الحالية، بينما أحرز 5 أهداف في النسخة الماضية التي توج بلقب هدافها أيضاً.

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يعتبر فوز منتخبنا الوطني هو الأول على أستراليا، خلال المواجهات التي جمعت المنتخبين سابقاً والتي بلغت 5 مباريات منها 3 انتصارات للكانغارو وتعادلان، كما أن هدف علي مبخوت يعتبر أول هدف لمنتخبنا في المرمى الأسترالي.