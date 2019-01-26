علي مبخوت: تخطينا عقبة أستراليا بالتركيز

المصدر: العين - أحمد عيسى

قال علي مبخوت مهاجم منتخبنا الوطني وصاحب هدف الفوز الوحيد في لقاء أمس، إن التركيز في المباراة قادهم إلى عبور عقبة أستراليا، بعد أداء قوي وقتالي من زملائه اللاعبين، ذاكراً أن كل لاعب كان هدفه تقديم أقصى وأفضل ما عنده وبلوغ مرحلة نصف النهائي لأن ذلك أقل ما يمكن أن يقدموه للجمهور الإماراتي والمشجعين الذين وقفوا خلف المنتخب ودعموه منذ بداية البطولة.

وأكد مبخوت أن تفكير المنتخب حالياً في مباراته المقبلة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية التي وضعها الجهازان الفني والإداري تقوم على أداء كل مباراة بطريقة منفصلة عن الأخرى وعدم التركيز على محطات لم نصلها.

وأضاف: الآن تفرغنا من مهمة صعبة وتخطينا خصماً قوياً جداً، يكفي أنه حامل اللقب لتأكيد قوته، وأصبح هدفنا الآن تجاوز نصف النهائي بأداء يرضي التطلعات وبوقفة الجماهير القوية سنحقق هدفنا بإذن الله.