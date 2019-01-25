مورياسو: تأهلنا إلى قبل النهائي بدون «غش»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعرب هاجيمي مورياسو مدرب منتخب اليابان، عن سعادته بالفوز على فيتنام والوصول إلى نصف نهائي كأس آسيا 2019، وقال: «من المهم الفوز بالمباراة والانتقال إلى الدور قبل النهائي بدون أي غش، ونحن مستمرون في تحقيق هدفنا في البطولة الآسيوية، الأداء أمام فيتنام كان جيداً ولم نسمح لها بالتسجيل، وكان الأفضل تسجيل أهداف أكثر، ونحن رأينا فيتنام ودفاعها القوي ولا يستسلمون وكان من الصعب التسجيل، وكنا نفقد الكرة، وكان يمكن خلق المزيد من الفرص، وفيتنام يقودها مدرب جيد، ويتحسن الفريق بشكل جيد، وأهنئ المدرب على عمله مع الفريق، وعلينا تحسين الدقة والتركيز في المباريات المقبلة، ولاعبونا اكتسبوا المزيد من الخبرات في البطولة الحالية».

وتحدث عن تشكيلة لاعبيه، وتقنية الفيديو، قائلاً: «قمنا بتغييرات كثيرة في البطولة الحالية، وليس لدي تعليق على تقنية الفيديو، وسنحصل على 3 أيام للتدريب، استعداداً للقاء فريق آخر في الدور نصف النهائي، وعلينا بذل أقصى الجهد في كل مبارياتنا».