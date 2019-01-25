ليبي يودع لاعبيه برسالة مؤثرة

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

وجه الإيطالي مارتشيللو ليبي رسالة قصيرة ومؤثرة خلال المؤتمر الصحفي، وأكد إصابته بنزلة برد ولا يستطيع الرد على تساؤلات الإعلام، وقال ليبي: «الكثيرون يتوقعون نتيجة سلبية أمام إيران نظراً لقوة الأخير، لكني شخصياً لم أتوقع هذا المستوى المتواضع، وأن نخسر بهذه الكيفية، وقد ذكرت سابقاً أن الأخطاء غير مسموح بها أمام إيران، لأنه حتماً سيعاقبنا».

وأضاف: «حتى لا أظلم اللاعبين فأنا أتوجه إليهم بالشكر على ما بذلوه من جهد طيلة البطولة، لكني في حقيقة الأمر غاضب بشأن أداء اليوم، من الممكن أن نخسر لأنه وارد في كرة القدم، لكن ليس بالثلاثة».

وأوضح ليبي أن عقده قد انتهى مع المنتخب الصيني لأنه محدد بمصير الفريق في كأس آسيا، وفي الختام قال: «أشكر الإعلام والجماهير واستطيع القول بأنني نجحت في جزء من مهمتي، وكنت أفضل أن تستمر مغامرتي أطول وقت».