عبور الثمانية

مع مرور الأيام.. تمضي الأحداث وتبقى منها الذكريات.. ويذكر التاريخ أن منتخب الإمارات في نسخة البطولة عام 1996، عبر الدور الأول بنجاح، محققاً المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.. وواجه نظيره العراقي في دور الثمانية، وتمكن من عبوره بهدف نظيف سجله عبد الرحمن إبراهيم في الدقيقة 103 من الوقت الإضافي، بعد انتهاء الوقت الأصلي سلبياً بدون أهداف.. وواصل الأبيض تألقه في دور الأربعة، وفاز على الكويت بهدف نظيف أيضاً، سجله حسن سعيد في الدقيقة 69.. لكن الفرحة لم تكتمل، عندما خسر النهائي أمام شقيقه السعودي بركلات الترجيح 2-4، عقب التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بدون أهداف.

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