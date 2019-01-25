كأس آسيا.. تفجر حنين اللاعبين لأيام الطفولة

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

فجرت المشاركة في كأس أمم آسيا في نسختها الحالية حنين بعض اللاعبين من النجوم لذكريات أيام الطفولة، حيث عقد بعضهم المقارنات بين تلك الأيام وذكرياتها وما وصلوا إليه حالياً في عالم الساحرة المستديرة، بعد أن أصبحوا أكبر سناً وأكثر قوة.

ومثلت المسابقة فرصة لهؤلاء النجوم لعقد المقارنات عبر حساباتهم الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال صور تستعرض أيام طفولتهم وأخرى عندما صاروا شباباً ويشاركون بكل فخر وعزم في كأس أمم آسيا في نسختها الحالية.

البداية مع نجم المنتخب السعودي هتان باهبري «26» حيث نشر ثلاث صور له على حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، الأولى للقطة للمسلسل الكرتوني الشهير «كابتن ماجد»، وكتب عليها عام 1992 وهو نفس العام الذي ولد فيه اللاعب، وكان وقتها المسلسل الشهير يحظى بمتابعة كبيرة في إشارة إلى أن هتان في ذاك الوقت كان حديث الولادة، وأقصى ما يمكن فعله في ذاك الوقت هو مشاهدة كرتون «كابتن ماجد»، والصورة الثانية وهو يرتدي قميص نادي الاتحاد السعودي ويضع قدمه على الكرة حيث انطلقت مسيرة اللاعب الكروية هناك وكتب عليها عام 2009، وكانت بداية هتان باهبري مع نادي الاتحاد وتمت إعارته إلى نادي الخليج السعودي لمدة موسمين وبعد انتهاء عقده مع نادي الاتحاد وقع مع نادي الشباب السعودي، والصورة الثالثة وهو يرتدي قميص المنتخب السعودي ويظهر مهاراته في اللعب أثناء مشاركته في إحدى المباريات الرسمية في كأس أمم آسيا وكتب عليها عام 2019 في إشارة إلى النسخة الحالية للمسابقة، وكأن اللاعب بالصور الثلاث يعقد مقارنة بين أيام طفولته وما وصل إليه حالياً بالمشاركة في حدث قاري مهم وهو كأس أمم آسيا.

أما نجم خط الوسط بالمنتخب الياباني جينكي هاراغوتشي المحترف في صفوف الدوري الألماني فقد نشر صورته على حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، وهو في أحد الملاعب جالساً يرتدي قميصاً شتوياً ومرفق معها بالزاوية اليمنى صورته في سن الطفولة، ونالت صورة اللاعب إعجاب ما يقارب الألفين من متابعيه بالإضافة إلى الكثير من الردود والتعليقات التي تشيد بعطاء اللاعب.