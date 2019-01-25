89 % لا لتشفير كأس آسيا

المصدر: دبي-علي شدهان

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أجمع 89 % من المستطلعين، عبر استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة البيان، عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها في «تويتر» و«فيسبوك»، على أن تشفير مباريات كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، لا يخدم البطولة ، فيما يرى 11 %، فائدة في التشفير.

وطرحت البيان على متابعيها في الحسابات الثلاثة، سؤالاً محدداً، مفاده «هل تشفير كأس آسيا يخدم البطولة؟»، فجاءت الردود في الموقع الإلكتروني كاسحة جداً، بنسبة 93 % لا يرون فائدة من التشفير، فيما يرى 7 % خلاف ذلك، بينما يرى 85 % عبر «تويتر»، أنه ليس مفيداً، فيما يجد 15 % فائدة في التشفير، فيما يرى 89 % من المستطلعين عبر «فيسبوك»، أنه غير مفيد، في مقابل 11 % يرون في التشفير فائدة للبطولة.