منذر علي: صاحبة فكرة كأس القارات

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكد منذر علي نجم منتخبنا الوطني ونادي الوصل سابقاً، أن المملكة العربية السعودية، قادرة على تنظيم أقوى البطولات واحتضانها، وهذا أمر ليس بغريب على المملكة، التي أسست في السابق العديد من البطولات، وصاحبة الفكرة في إنشائها، مثل بطولة كأس القارات، التي نبعت فكرتها من الأمير المرحوم فيصل بن فهد، واليوم نرى البطولة بثوب «الفيفا»، وبشكل رسمي، والبطولة انطلقت أصلاً بفكرة سعودية، وباحتضان سعودي لأكثر من نسخة، قبل تبنيها رسمياً من الاتحاد الدولي، وانتقلت إلى القارات الخمسة، من حيث التنظيم.

وقال: «إذا فكرت السعودية في الترشيح لتنظيم آسيا، فهي جديرة بدون أي مجاملة، وقادرة على التنظيم واحتضان أي بطولة، لأنها تمتلك القدرة والكفاءة، ما يجعلها قادرة على التنظيم، حتى وإن كان الوقت قصيراً».

وأضاف: «المنتخب السعودي لكرة القدم، يقدم مستويات طيبة، والفريق حالياً في طور التجديد، لذا، لا بد من وجود بعض التذبذب في المستوى، لكنها قادرة، ولديها نجوم قادرون على العودة بالكرة السعودية إلى مصاف الدولة الآسيوية».