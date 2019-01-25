علي كانو: إمكانات وخبرات ليست محل شك

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

أكد علي حسين كانو اللوغاني رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، أن المملكة العربية السعودية تتمتع بخبرات كبيرة وقادرة على إخراج بطولة كأس آسيا المرتقبة 2027 في أبهى صورة، وذلك من واقع توافر الإمكانات والملاعب، التي تمتلكها أرض الحرمين الشريفين، مشيراً إلى أن الجمهور السعودي محب للكرة، ولذلك لا أرى أي عقبات تعتري طريق الاتحاد السعودي في التنظيم طالما أن الملاعب متوافرة والجمهور موجود، منوهاً بأن نجاح السعودية لا يختلف عليه اثنان.

كما أوضح كانو، أن السعودية تمتلك خبرات كبيرة في التنظيم وذات موقع استراتيجي يجعلها محط أنظار الجميع