أبرز ملاعب كرة القدم في السعودية

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ملعب الملك فهد الدولي (الدرة)

المدينة: الرياض

تاريخ الافتتاح: 1987

السعة: 67 ألف متفرج

مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)

المدينة: جدة

الافتتاح: 2014

السعة: 62 ألف متفرج

ملعب جامعة الملك سعود

المدينة: الرياض

الافتتاح: 2015

السعة: 25 ألف متفرج

ملعب الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز

المدينة: الدمام

الافتتاح: 1973

السعة: 36 ألف متفرج

ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية (الشرائع)

المدينة: مكة المكرمة

الافتتاح: 1986

السعة: 38 ألف متفرج

ملعب الأمير عبد الله الفيصل

المدينة: جدة

الافتتاح:

السعة: 24 ألف متفرج

ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز)

المدينة: الرياض

الافتتاح: 1969

السعة: 22 ألف متفرج

بطولات سابقة استضافتها السعودية

كأس العالم للشباب 1989

كأس آسيا للشباب 2008

كأس القارات 1992، 1995، 1997

كأس الخليج 1972، 1988، 2002، 2014

4 ملاعب جديدة سيجرى تشييدها لدعم المنشآت الرياضية، وتخصيصها لأندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد