أبرز ملاعب كرة القدم في السعودية

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ملعب الملك فهد الدولي (الدرة)
المدينة: الرياض
تاريخ الافتتاح: 1987
السعة: 67 ألف متفرج
مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)
المدينة: جدة
الافتتاح: 2014
السعة: 62 ألف متفرج
ملعب جامعة الملك سعود
المدينة: الرياض
الافتتاح: 2015
السعة: 25 ألف متفرج
ملعب الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز
المدينة: الدمام
الافتتاح: 1973
السعة: 36 ألف متفرج
ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية (الشرائع)
المدينة: مكة المكرمة
الافتتاح: 1986
السعة: 38 ألف متفرج
ملعب الأمير عبد الله الفيصل
المدينة: جدة
الافتتاح:
السعة: 24 ألف متفرج
ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز)
المدينة: الرياض
الافتتاح: 1969
السعة: 22 ألف متفرج
بطولات سابقة استضافتها السعودية
كأس العالم للشباب 1989
كأس آسيا للشباب 2008
كأس القارات 1992، 1995، 1997
كأس الخليج 1972، 1988، 2002، 2014
4 ملاعب جديدة سيجرى تشييدها لدعم المنشآت الرياضية، وتخصيصها لأندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد