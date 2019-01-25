عبد الله حارب: المملكة قادرة على تنظيم المونديال

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

أكد عبد الله حارب رئيس مجلس إدارة نادي الوصل السابق، أن المملكة العربية السعودية تمتلك من الإمكانيات والكوادر البشرية والبنى التحتية ما يؤهلها لاستضافة نهائيات كأس العالم وليس كأس أمم آسيا، مشيراً إلى أن المملكة صاحبة باع طويل وخبرة عريقة في تنظيم واستضافة واحتضان المسابقات العالمية والدولية.

وقال: «إن المملكة العربية السعودية لديها جمهور عريق عاشق لكرة القدم، وقاعدة جماهيرية كبيرة، كما أنها تمتلك القدرات المالية والتنظيمية لإنجاح أي حدث رياضي مهما كان حجمه». موضحاً أن السعودية سبق وأن نظمت بطولات قارية ودولية، وهذا الأمر ليس بغريب على المملكة.

وأشار حارب، إلى أنه فوجئ بأداء المنتخب السعودي الحالي في كأس أمم آسيا، مشيراً إلى أنه يعاني من الإصابات في صفوفه والتي أثرت في أدائه، وهذا ظرف عرضي وطارئ لأن المنتخب السعودي يمتلك مستويات متميزة، وخروجه من كأس أمم آسيا الحالية لا يمثل المستوى الحقيقي لأداء الأخضر السعودي.