موسى عباس: إمكانات بشرية واقتصادية متميزة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد الدكتور موسى عباس الباحث والأكاديمي الرياضي، أن المملكة العربية السعودية، لديها من الإمكانيات البشرية والاقتصادية، ما يمكنها من استضافة أكبر البطولات الكروية في العالم، وليس البطولة الآسيوية فقط، وأبدى تعجبه من عدم استضافة السعودية لكأس آسيا أو كأس العالم لكرة القدم حتى الآن، رغم تاريخها الكروي الكبير.

وقال: «تملك المملكة السعودية الشقيقة، من المنشآت الرياضية، والبنى التحتية والقوى والكفاءات البشرية، ما يكفل تنظيمها الناجح لأي بطولة مهما كان حجمها وقوتها، وخاصة في ضوء التغييرات المستقبلية في توجهات المملكة حالياً، وأنا أثق تمام الثقة، بأن السعودية قادرة على تنظيم بطولة تاريخية أخرى ناجحة لكأس آسيا، ولن يقل نجاحها بأي حال من الأحوال، عن النجاح الذي تحققه الإمارات في استضافتها الحالية لكأس آسيا 2019».

وأضاف: «الغريب في الأمر، أن السعودية ورغم تاريخها الكبير في القارة الآسيوية، لم يسبق أن استضافت أي نسخ من البطولة القارية، وأعتقد أن الوقت حان لخطو تلك الخطوة، وطلب استضافة كأس آسيا 2027، على أساس توجه الاتحاد الآسيوي للكرة، بإسناد تنظيم النسخة المقبلة في 2023، لإحدى دول غرب آسيا، وأنا أثق أن السعودية إذا تقدمت بملفها لتنظيم أي بطولة قارية أو عالمية مقبلة، فإنه سيحظى بالاهتمام والترحيب، مع الوضع في الاعتبار أن النسخة المطروحة للنقاش ستكون بعد 8 سنوات من الآن، وهو ما يضمن استكمال أي جوانب ربما تعوق التنظيم الناجح للبطولة».