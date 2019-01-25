خالد عيسى: عازمون على التتويج باللقب

المصدر: العين - البيان الرياضي

أكد حارس منتخبنا الوطني خالد عيسى إصرار اللاعبين على مواصلة مشوار البطولة حتى الوصول إلى منصة التتويج، مبيناً أن كل المتواجدين في معسكر الأبيض على قلب رجل واحد، ويعملون بكل قوة حتى يتحقق الهدف، ويتحول الحلم إلى واقع بالحصول على لقب بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، منوهاً إلى ارتفاع الروح المعنوية في أوساط اللاعبين، واعداً بالاستمرار في الانتصارات.

وتحدث خالد عيسى عن ضرورة المساندة الجماهيرية وأهميتها في تشجيع اللاعبين وشحذ هممهم لتقديم كل ما يملكون من أجل الوطن، مشيراً إلى أن وقفة الجماهير القوية خلف المنتخب سيكون لها تأثير كبير كما حدث في المراحل السابقة من البطولة والتي وجد فيها المنتخب مساندة مقدرة، وتمنى اللاعب أن تشهد مدرجات استاد هزاع بن زايد حضوراً جماهيرياً غير مسبوق في المباراة المقبلة، مؤكداً أن وقفة الجماهير ستقوي عزيمة اللاعبين وتعينهم على عبور المنتخب الأسترالي.

وقال: «الجميع يعلم الأهمية الكبيرة والتأثير البالغ لعاملي الأرض والجمهور في كرة القدم، منتخبنا يحظى بأفضلية أداء المباريات على أرضه، وحصوله على التشجيع اللازم يمنح اللاعبين واحدة من أهم عوامل التفوق على بقية المنافسين، جماهيرنا ظلت معنا وشجعتنا بقوة في المراحل السابقة وآمل أن تتواصل وقفتها القوية خلف المنتخب في مباراة ربع النهائي».

من ناحيته أكد المهاجم الأسترالي، ماثيو ليكي، أن المواجهة لن تكون سهلة، وعبر عن تمنياته بأن يحالفهم التوفيق لتجاوز هذه المباراة والذهاب إلى نصف النهائي، وقال: نشعر بالمسؤولية والحماس، وعلينا أن نتحلى بالثقة والعزم للحصول على النتيجة التي تقودنا للمرحلة التالية، لقد عانى فريقنا كثيرا أمام أوزبكستان في المواجهة السابقة، لم نستطع اختراق الدفاع الأوزبكي كما واجهتنا مشكلة في استرجاع الكرة، وعلينا أن نكون في حالة أفضل الليلة، فنحن الآن من ضمن أفضل ثمانية منتخبات في القارة وعلينا أن نرتقى لمستوى هذا التحدي لضمان الاستمرار في المسابقة.