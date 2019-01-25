سيو: مجرد مشاركتنا في البطولة معجزة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكد بارك هانغ سيو مدرب فيتنام، عندما نصل إلى دور الثمانية فهذا شيء جيد، ولم يكن لدينا وقت طويل للتحضير للبطولة، واللاعبون بذلوا جهداً مضاعفاً، وأظهر اللاعبون مدى شجاعتهم، وأنه راض عما حققه فريقه في البطولة، وأن مجرد وصول فيتنام إلى كأس آسيا الحالية، يعتبر معجزة.

وقال: «أنا أشعر بخيبة الأمل بعد الوداع الآسيوي، وكنت أتوقع الفوز على اليابان، وأنا آسف على الخسارة، والآن علي التحضير لدورة أخرى في شهر مارس، والتصفيات المؤهلة لكأس العالم المقبلة، وهدفنا الوصول إلى مونديال 2022».

وأضاف: «فيتنام شهدت تحسناً كبيراً في الدورة الحالية، وكان يمكن تحقيق نتائج أفضل، ولكن التوفيق لم يحالفنا، وأتمنى أن تفوز كوريا الجنوبية بكأس البطولة الحالية، والتحكيم بالفيديو مشكلة فنية، وإذا كان بدأ في مرحلة مبكرة أو استغرق وقتاً أقل كان سيكون أفضل، وقرار الحكم بركلة الجزاء صحيح، والتقنية ستتحسن مستقبلاً».