كيروش: في انتظار مواجهات الحيتان

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

تقدم البرتغالي كارلوس كيروش بالشكر إلى لاعبيه والمشجعين على الذين حضروا بأعداد كبيرة لمساندة المنتخب الإيراني، وقال: فوز مهم وضعنا بين الأربعة في آسيا، لكن مازال ينتظرنا مواجهات الحيتان، وأشار إلى منتخبات اليابان وأستراليا، وكوريا الجنوبية والذي أكد أن هذه المنتخبات الثلاثة تستحق الفوز بكأس آسيا، لأنهم استثمروا بشكل جيد في كرة القدم خلال السنوات الماضية، وأن إيران ليست فقط هي من تستحق الفوز بالكأس.

وأضاف: تحدثت سابقاً أنني أطمح في الوجود بين الأربعة الكبار وقد تحقق الوعد، بإصرار اللاعبين ودعم الجميع، لكن مازال الطريق صعباً، ويحتاج إلى جهد، والفوز على الصين 3/0 ليس معاناة اننا الفريق الأفضل في كأس آسيا الجاري حالياً. وأوضح أنه يحترم كثيراً مارتشيللو ليبي وهو من أفضل المدربين حول العالم، وقرار رحيله عن الصين خاص به، وكان يود الاستمرار، لكنه على أي حال مدرب كبير ولديه فرص وحوافز مع منتخبات أخرى. وأوضح أنه سعيد بالأداء، وعليهم أخذ قسط من الراحة، بعدها سيتولى تصحيح الأخطاء.