كيونغ يلتقي لاعبي شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قام الكوري الجنوبي كيونغ وون كون، بزيارة مقر إقامة منتخبنا الوطني، والالتقاء بزملائه القدامى لاعبي شباب الأهلي الدوليين أعضاء المنتخب الوطني، حيث تبادل معهم ذكريات فترة احترافه في الأهلي قرابة العامين، كما حرص كيونغ على تهنئة ماجد حسن لاعب وسط منتخبنا الوطني وشباب الأهلي، بمناسبة قدوم مولودته الأولى ميثاء.

تجدر الإشارة إلى أن كيونغ لعب في صفوف الأهلي قرابة العامين، وتحديداً بداية من فبراير 2015 إلى يناير 2017، ورحل بعدهما للعب في صفوف نادي تيانغين غوانغيان الصيني مقابل 10 ملايين يورو.

ولم يشارك كيونغ حتى الآن مع المنتخب الكوري في نهائيات كأس آسيا 2019، حيث ظل على مقاعد البدلاء في مباريات فريقه الأربع بالبطولة القارية حتى الآن. وكان اللاعب قد أكد أنه لا يهتم كثيراً بمشاركته في المباريات، بقدر اهتمامه بتحقيق فريقه للانتصارات والوصول إلى المباراة النهائية، للفوز باللقب القاري الغائب عن كوريا منذ سنوات طويلة.

كما أشار اللاعب إلى مدى سعادته بالتواجد على أرض الإمارات مجدداً، والمشاركة في البطولة الآسيوية الأهم على صعيد المنتخبات، وكشف عن لقاءه بأصدقائه القدامى خلال فترات الراحة التي حصل عليها لاعبي كوريا في البطولة القارية.