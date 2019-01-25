عين «شمشون» على نصف النهائي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

يتطلع منتخب كوريا الجنوبية إلى الوصول للدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا للمرة الرابعة على التوالي، عندما يلتقي نظيره القطري في الخامسة مساء اليوم على أرضية استاد مدينة زايد الرياضية في الدور ربع النهائي من البطولة.

ويأمل منتخب كوريا الجنوبية الذي أحرز كأس البطولة مرتين في تاريخه، استكمال مشواره بنجاح في البطولة وذلك من أجل المنافسة على اللقب الغائب عنه منذ عام 1960.

وتأهل المنتخب الكوري الجنوبي إلى الدور ربع النهائي بعدما احتل قمة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة بعد فوزه على الفلبين وقيرغيزستان والصين، وتخطى منتخب البحرين في الدور ثمن النهائي بهدفين مقابل هدف بعد التمديد لوقت إضافي.

في المقابل يسعى منتخب قطر إلى بلوغ الدور نصف النهائي في البطولة للمرة الأولى في تاريخه، وتأهل لهذا الدور بعد الفوز على العراق بهدف وحيد في دور الـ 16، وسيغيب عنه الثنائي عبد الكريم حسن وعاصم ماديبو بسبب الإيقاف.